Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno

Ljubljana, 7. maja - Zvečer in ponoči bo oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zjutraj bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo zjutraj in dopoldne bo oblačno, nato se bo ponekod oblačnost trgala. Še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, a jih bo manj kot danes. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek bo sončno. Kakšna popoldanska ploha bo še možna.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka, nad Tirenskim morjem in Sicilijo pa se polni plitev ciklon. S šibkim jugovzhodnim vetrom k nam priteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem v Alpah in v krajih južno od nas se bodo pojavljale krajevne padavine, tudi nevihte.