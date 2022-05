Iz Azovstala uspešno evakuirali 50 civilistov

Mariupolj, 7. maja - Iz oblegane jeklarne Azovstal v Mariupolju na jugovzhodu Ukrajine so danes uspešno evakuirali še 50 civilistov, so danes sporočili proruski uporniki v Donecku. Glede na navedbe poveljnika polka Vostok Aleksandra Hodarkovskega so se pogajalci obeh strani srečali tudi v živo, prvič od začetka obleganja velikega kompleksa.