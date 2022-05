V Bistri ta teden tradicionalni Dnevi elektrotehnike

Ljubljana/Bistra, 9. maja - V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri bodo ta teden tradicionalni Dnevi elektrotehnike, ki jih pripravljajo v sodelovanju z ljubljansko fakulteto za elektrotehniko. Kot so zapisali, si bodo obiskovalci lahko ogledali predstavitve "eksperimentov in najnovejših odkritij s področja elektrotehnike, multimedijev in sodobne tehnologije".