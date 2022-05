Poraz Triglava Gorico predčasno okronal za prvaka 2. SNL

Ljubljana, 7. maja - Nogometaši Triglava so v 28. krogu 2. slovenske lige izgubili proti doslej zadnjeuvrščenim Brežicam z 2:3. To pomeni, da si je Gorica že zagotovila prvo mesto v ligi in napredovanje med prvoligaše, medtem ko bodo Kranjčani igrali dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo.