Vlada dala soglasje za povišanje brigadirja Urbanča v generalmajorja

Ljubljana, 7. maja - Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje za povišanje brigadirja Romana Urbanča v čin generalmajorja, so sporočili z vlade. Urbanč je v Slovenski vojski (SV) zaposlen od leta 1994 in je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti. Urbanč trenutno opravlja funkcijo namestnika načelnika Generalštaba SV.