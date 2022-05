Kijev, 7. maja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil upanje, da se bodo ukrajinski vojaki, ki so obkoljeni in ujeti v jeklarni Azovstal v Mariupolju, lahko še rešili. Kot je dejal v videonagovoru, ki ga je objavil ponoči, si aktivno prizadevajo, da bi jim to uspelo.