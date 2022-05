Newyorški borzni indeksi doživeli že peti zaporedni tedenski padec

New York, 7. maja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so po četrtkovih krepkih padcih v petek sklenili že peti zaporedni negativni teden, kar je posledica panike vlagateljev zaradi napovedane vrste višanj ključne obrestne mere s strani centralne banke Federal Reserve (Fed). Strah jih je, da bo Fed v boju proti inflaciji pretiraval in bo zavrl gospodarsko rast.