New York, 6. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so namreč še vedno zaskrbljeni, da bodo rast cen in višje obrestne mere prizadele potrošnike ter upočasnile rast gospodarstva v drugi polovici leta 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.