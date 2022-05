Jurša ob ob koncu mandata DZ: Nihče nam ne more očitati, da nismo delali za upokojence

Ljubljana, 8. maja - Franc Jurša, vodja poslanske skupine DeSUS, ki je v izteku mandata DZ formalno v opoziciji, a je podpirala vlado, meni, da bi morali poslanci delovati samostojno in ne bi smeli sprejeti igre strankokratov. Čeprav sodelovanja med stranko in poslansko skupino ni bilo, poslancem DeSUS nihče ne more očitati, da niso delali za upokojence, pravi.