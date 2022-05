DVK bo potrdila uradni izid volitev

Ljubljana, 7. maja - Državna volilna komisije (DVK) bo na popoldanski seji med drugim obravnavala predlog zapisnika o ugotovitvi izida državnozborskih volitev in ga nato objavila v Uradnem listu. Obravnavali bodo tudi pritožbo Zavezništva osvobodimo Slovenijo v zvezi z izvedbo volitev v DZ in rezultatih teh volitev, so sporočili z DVK.