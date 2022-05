Enota zdravstvenega doma v Ankaranu ostaja na dosedanji lokaciji

Ankaran, 7. maja - Ankaranska enota zdravstvenega doma Koper, ki vključuje splošno zdravstveno, referenčno in zobozdravstveno ambulanto, ostaja na isti lokaciji in še naprej deluje po ustaljenem urniku. S tem je ohranjen dostop do primarnega zdravstvenega varstva za preko 3300 prebivalcev, so danes sporočili z občine Ankaran.