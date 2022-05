Evropske borze navzdol, nafta dražja, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 6. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, osrednji indeksi so izgubili več kot poldrugi odstotek vrednosti. Nafta se je podražila za več kot dva dolarja, tečaj evra pa se je po padcu pod 1,05 dolarja okrepil in se približal 1,06 dolarja.