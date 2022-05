Podaljšanje prijave pri razpisih za manjše sončne elektrarne in daljinsko ogrevanje

Ljubljana, 6. maja - Ministrstvo za infrastrukturo je z objavama v današnjem uradnem listu postavilo nova roka za prijavo na razpisa za sofinanciranje postavitve novih manjših sončnih elektrarn in za sofinanciranje izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Na prvem so prijave mogoče do 16. septembra, na drugem pa do 1. septembra.