Na pohodu po Poti ob žici več kot 9400 šolarjev in dijakov

Ljubljana, 6. maja - Šolarji in dijaki so se danes odpravili na pohod po Poti ob žici, ki ga že 64. leto organizirata Mestna občina Ljubljana in Društvo Timing Ljubljana. Drugi dan pohoda se je na trasi okoli Ljubljane sprehajalo in družilo 9465 otrok iz 68 osnovnih in sedmih srednjih šol, so sporočili iz društva.