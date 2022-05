V ZDA aprila ob 428.000 novih delovnih mestih stopnja brezposelnosti nespremenjena

Washington, 6. maja - Ameriški zasebni in javni delodajalci so aprila ustvarili 428.000 delovnih mest več, kot so jih ukinili. Številka je nekoliko nad pričakovanji analitikov. Letna stopnja brezposelnosti je ostala pri 3,6 odstotka, medtem ko so strokovnjaki pričakovali nazadovanje na 3,5 odstotka, poroča ministrstvo za delo ZDA.