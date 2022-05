Širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano zapleta presoja vplivov na okolje

Ljubljana, 7. maja - Agencija RS za okolje (Arso) je odločila, da je za ureditev tretjega prometnega pasu na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, so za STA povedali na Darsu. Začetek del, sprva načrtovan letos, se bo tako zamaknil najmanj za nekaj mesecev.