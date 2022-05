Snežne razmere v visokogorju

Pod večjo obremenitvijo se lahko sproži kakšen manjši kložast snežni plaz. Na strmih s soncem obsijanih pobočjih pa so možni manjši snežni plazovi mokrega snega. Prav tako so v višjih predelih še zimske razmere. Ob bolj jasnih nočeh sneg pomrzne, zato je predvsem zjutraj nevarnost zdrsa.

V sredo in četrtek je bilo razmeroma toplo in predvsem v sredo tudi sončno. Vrhnja plast snega se je v visokogorju še nekoliko sesedla in ozrnila, ponoči je v visokogorju tudi pomrznila. Danes ni bilo večje količine padavin, zato je novega snega do tega trenutka malo in ne vpliva na snežne in plazovne razmere. Sneg je večinoma kar dobro preobražen in uležan.

Danes bo oblačno in megleno z občasnimi padavinami, predvidoma ne bo večje količine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2100 metrov. Pihal bo vzhodni veter. V soboto bo večinoma oblačno in ponekod megleno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Meja sneženja bo na okoli 2200 metri. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajšimi sončnimi obdobji. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo prevladoval vzhodni veter. Tudi v ponedeljek bodo še posamezne popoldanske plohe ali nevihte.

Snežne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale. Od nedelje dalje bo sonce spet povečalo vpliv na stanje snežne odeje. Možni bodo manjši plazovi ali osipi južnega snega. Zjutraj bo v visokogorju nevarnost zdrsa.