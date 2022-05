Emma Stone v novem filmu grškega režiserja Lanthimosa

Atene, 7. maja - Ameriška igralka Emma Stone in grški režiser Yorgos Lanthimos sta po letu 2019, ko sta posnela film Najljubša, tokrat sodelovala pri kratkem, nemem filmu Bleat. Posneli so ga na grškem otoku Tinos v črno-beli tehniki, premierno pa so ga prikazali v petek v Atenah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.