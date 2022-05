Danilo Zavrtanik postal častni rektor Univerze v Novi Gorici

Vipava, 7. maja - Univerza v Novi Gorici je v četrtek podelila prvemu rektorju Danilu Zavrtaniku naziv častni rektor. Prejel ga je za izjemne zasluge za ustanovitev, razvoj in delovanje Univerze v Novi Gorici. Kot rektor je s svojim delom na tej funkciji pomembno prispeval k razvoju znanstvene, umetniške in pedagoške dejavnosti na univerzi, so zapisali v sporočilu.