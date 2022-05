Več kot 20 dogodkov za Povezovanje in REaktiviranje skupnosti

Ljubljana, 7. maja - Mladinski svet Slovenije ta konec tedna pripravlja več kot 20 dogodkov v okviru projekta Poveži in REaktiviraj skupnost. S projektom, ki ga finančno podpira Evropski parlament, želijo spodbujati in podpirati aktivnosti po vsej Sloveniji, ki bodo po epidemiji covida-19 ponovno aktivirale lokalne skupnosti in jih oživile.