Slovenski teden nakita v enajstih krajih po državi

Ljubljana, 9. maja - Danes se začenja prvi Slovenski teden nakita, ki ga bodo do nedelje gostili različni kraji. V Ljubljani, Mariboru, na Ptuju, Bledu, Izoli, Postojni, Slovenj Gradcu, Kranju, Grosupljem, Vrhniki in Medani v Goriških Brdih se bo namreč predstavljalo 37 oblikovalcev sodobnega nakita. Ob tem bodo potekale razstave, predavanja in delavnice.