V projektu Vzhod - Zahod, Meja skozi film in zgodovino retrospektiva in simpozij

Ljubljana/Nova Gorica/Trst/Gorica, 9. maja - Večletni projekt Vzhod - Zahod, Meja skozi film in zgodovino 1945-1954-2025, ki ga koordinira goriški Kinoatelje, bo v maju ponudil filmsko retrospektivo in simpozij, ki v fokus postavlja mejo med Italijo in Jugoslavijo med letoma 1945 in 1954. Predavanja in projekcije bodo od danes do 16. maja potekali v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Trstu.