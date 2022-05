Bruselj in industrija z zavezo za povečanje proizvodnje elektrolizatorjev

Bruselj, 8. maja - Evropska komisija in 20 izvršnih direktorjev evropskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo elektrolizatorjev, so podpisali skupno izjavo, s katero se je industrija zavezala, da bo do leta 2025 za desetkrat povečala svojo zmogljivost proizvodnje elektrolizatorjev. S tem želijo povečati letno proizvodnjo obnovljivega vodika v EU.