Rusija izključila možnost jedrskega napada na Ukrajino

Moskva, 6. maja - Rusko zunanje ministrstvo je izključilo možnost uporabe jedrskega orožja v Ukrajini in se pri tem sklicevalo na njihovo jedrsko doktrino, ki predvideva uporabo tovrstnega orožja le, če je ogrožen obstoj države. Hkrati so oblasti potrdile napad na mesto Kramatorsk in sporočile, da vojaška ladja Moskva ni bila vključena v operacijo proti Ukrajini.