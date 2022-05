Na Gallusovem nabrežju fotografska razstava Plečnikovih spomenikov NOB

Ljubljana, 9. maja - Deveti maj je tako dan Evrope kot tudi dan zmage in dan Ljubljane. Na Gallusovem nabrežju prav danes odpirajo razstavo z naslovom Plečnikovi spomeniki narodnoosvobodilnemu boju. Razstava ponuja vpogled v arhitektov opus oblikovanja spominskih obeležij in spomenikov posvečenih padlim v drugi svetovni vojni v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji.