Baltski zunanji ministri na obisku v Kijevu

Kijev, 6. maja - Zunanji ministri baltskih držav Estonije, Latvije in Litve so danes obiskali Kijev in izrazili solidarnost z Ukrajino, je na Twitterju objavil latvijski zunanji minister Edgars Rinkevics. Na nenapovedanem obisku v Ukrajini se bodo sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, piše nemška tiskovna agencija dpa.