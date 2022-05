Skupina Mol z nižjim četrtletnim dobičkom

Budimpešta, 6. maja - Skupina Mol je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 883 milijonov dolarjev dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo, kar je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za šest odstotkov manj. K rezultatu so prispevale predvsem visoke cene surove nafte in plina, so danes sporočili iz družbe.