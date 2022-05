Za uvajanje novih pristopov v vzgoji in izobraževanju 1,6 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 6. maja - Služba vlade za razvoj je odobrila evropska sredstva za projekt e-storitev za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju. Projekt, za katerega 1,6 milijona evrov sredstev prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, spodbuja večjo uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.