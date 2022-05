Na okrogli mizi Studia Evropa izpostavili nujnost reform v EU

Ljubljana, 6. maja - Politične reforme v EU so nujne, so se strinjali govorci na okrogli mizi, ki jo je ob zaključku konference o prihodnosti Evrope pripravila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Evropski državljani morajo dobiti večji vpliv na odločanje v EU, hkrati pa razviti evropsko državljansko zavest, so izpostavili.