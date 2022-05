V športnem parku Podmežakla na Jesenicah bodo uredili kegljišče in bowling

Jesenice, 8. maja - Jeseniški občinski svetniki so na četrtkovi izredni seji prižgali zeleno luč občini, da uveljavi predkupno pravico in kupi nekdanjo restavracijo ter bowling na območju Športno rekreacijskega parka Podmežakla. Hkrati so svetniki podprli projekt, da občina v prihodnjih letih na tem mestu uredi kegljišče in bowling, kar bo stalo tri milijone evrov.