Oboroženi ropar iz prodajalne v Šiški odnesel nekaj sto evrov

Ljubljana, 6. maja - Na območju Šiške v Ljubljani je v četrtek približno ob 13. uri v prodajalno vstopil moški, star med 25 in 30 let, in s pištolo v roki od prodajalke zahteval gotovino. Iz blagajne je pobral za nekaj sto evrov bankovcev in zbežal. Visok je med 180 in 190 centimetrov, izrazito suhe postave in svetlih las.