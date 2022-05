Direktorica naj bi porabila 200.000 evrov podjetja za osebne namene

Koper, 6. maja - Koprski kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper direktorico gospodarske družbe s slovenske obale in njeno mamo. Direktorica naj bi leta 2017 zlorabila položaj s tem, ko je brez soglasja družbenikov in v nasprotju z interesi družbe porabila skoraj 200.000 evrov sredstev družbe za osebne namene.