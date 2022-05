Po nesreči na kamniški obvoznici življenje voznika osebnega vozila ogroženo

Kamnik, 6. maja - Na kamniški obvoznici pri krožišču Perovo se je v četrtek nekaj pred 15. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo. Življenje voznika osebnega vozila, ki so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, je ogroženo, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.