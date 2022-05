Maribor postaja prijazno mesto do čebel in drugih opraševalcev

Maribor, 8. maja - Mariborska občina Maribor je v sodelovanju s službo varstva okolja pri tamkajšnji skupni občinski upravi in drugimi deležniki začela projekt zagotavljanja površin za pašo opraševalcev na javnih zelenih površinah v skupni velikosti približno 9000 kvadratnih metrov. Akciji so se pridružile tudi šole, vrtci in nekatere mestne ustanove.