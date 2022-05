V Galeriji Fotografija razstava Ta vojna ni naša!

Ljubljana, 6. maja - V Galeriji Fotografija bodo ob 19. uri odprli razstavo z naslovom Ta vojna ni naša!. Tema razstave, ki je del projekta Zgodilo se je čisto blizu nas, ob 30. obletnici pričetka vojne in prihoda pregnancev iz BiH v Slovenijo, so zgodbe beguncev, kot so jih skozi svoj objektiv zabeležili nekateri takratni fotografi tednika Mladina.