Mogočna celjska platana bo danes doživela sanacijo

Celje, 8. maja - Več kot sto let stari javorolistni platani, ki raste pri železniški postaji v Celju, se danes obeta sanacija. Strokovna sanacija naravnega spomenika, ki jo financira Mestna občina Celje, bo potekala od 8. do 12. ure, na odseku glavne ceste na Ulici XIV. divizije pa bo v tem času promet potekal izmenično enosmerno, so sporočili s celjske občine.