Formula 1 v ostrejši nadzor nakita in spodnjega perila

Miami, 6. maja - Varuhi pravil v formuli 1 so napovedali skrbnejši nadzor nad nakitom in spodnjim perilom dirkačev med tekmovanji. Od tekme v Miamiju ta konec tedna dalje bodo morale ekipe pisno zagotoviti, da bodo poskrbele za spoštovanje pravilnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Že za dirko za VN Floride so napovedane kontrole.