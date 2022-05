Mediji: Vrhovno sodišče pritrdilo višjim sodnikom v tožbi proti kranjski porodnišnici

Ljubljana/Kranj, 6. maja - Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo kranjske porodnišnice zoper sodbo, s katero je višje sodišče razsodilo, da je odškodninski zahtevek staršev in deklice, se je zaradi napačno vodenega poroda rodila s hudo telesno in duševno okvaro, utemeljen, poročata Delo in Slovenske novice. O višini odškodnine kranjsko sodišče odloča v posebnem postopku.