ZDA poziva Ruse, da izpustijo zaprto košarkarsko zvezdnico

New York, 6. maja - Ameriške oblasti so po 80 dnevih prvič javno pozvale Rusijo, da izpusti Britney Griner, košarkarsko zvezdnico, dvakratno olimpijsko prvakinjo, ki so jo pred začetkom ruske invazije na Ukrajino aretirali na letališču, ker naj bi v njeni prtljagi našli konopljino olje, poroča AFP.