Azijske borze večinoma s padci

Tokio, 6. maja - Večina delniških indeksov na borzah v Aziji je danes zabeležila padce, v zeleno se je v prvem trgovalnem dnevu po prazničnem premoru na tokijski borzi obarval Nikkei. Vlagatelji so sledili razpoloženju v New Yorku, kjer so ob četrtkovi razprodaji, ki je sledila dvigu ključne obrestne mere, indeksi zabeležili hude izgube.