Rusi naj bi nameravali Azovstal osvojiti do 9. maja

Kijev, 6. maja - Po navedbah ukrajinskih oblasti si Rusija do dneva zmage, 9. maja želi zavzeti oblegano jeklarno Azovstal v mestu Mariupolj. Opozorili so tudi na možnost ruskega desanta v bližini pristaniškega mesta Odesa, hkrati pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da so od začetka vojne zabeležili 2682 ruskih zračnih napadov.