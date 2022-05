Ons Jabeur in Jessica Pegula za najprestižnejšo lovoriko v karieri

Madrid, 6. maja - Tunizijka Ons Jabeur in Američanka Jessica Pegula sta finalistki teniškega turnirja WTA 1000 v Madridu. V prvem polfinalu je Tunizijka s 6:2 in 6:3 premagala rusko kvalifikantko Jekaterino Aleksandrovo, v drugem pa je bila Američanka boljša od Švicarke Jil Teichmann s 6:4 in 6:3.