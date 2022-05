Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. V primerjavi s sredo, ko so se delnice zaradi zvišane obrestne mere zvišale, so danes zaradi zaskrbljenosti nad spremembo denarne politike in povečanih tveganj zaradi inflacije ponovne padle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.