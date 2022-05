Na Ravnah na Koroškem srečanje strojnih šol Slovenije

Ravne na Koroškem, 6. maja - Več kot 200 dijakov in njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije danes pričakujejo na Srednji šoli Ravne, kjer bo potekalo 27. srečanje strojnih šol Slovenije. Tema letošnjega srečanja ter s tem tudi nalog in izdelkov, ki jih bodo dijaki danes predstavili, so inovativne rešitve prihodnosti.