Mežiški dolini se obeta zanesljivejša in kvalitetnejša oskrba z elektriko

Ravne na Koroškem, 7. maja - Mežiški dolini se po več letih opozoril, predvsem iz industrije, obeta bolj zanesljiva in bolj kvalitetna oskrba z električno energijo. Po načrtih bo Eles do leta 2026 oz. 2027 nadgradil in razširil tamkajšnje prenosno elektroenergetsko omrežje. Prva faza projekta je ocenjena na okoli 16 milijonov evrov in jo bo Eles financiral iz lastnih sredstev.