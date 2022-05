Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o rasti blagovne menjave v prvem četrtletju in o tem, da je slovenska centralna banka omilila pogoje za stanovanjska posojila. Poročale so tudi o tem, da morajo številne hrvaške nosečnice splav opraviti samoplačniško v Sloveniji, saj nekatere nhrvaške bolnišnice ne želijo opraviti posega.