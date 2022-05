Salernitana dobila pomembne tri točke v boju za obstanek

Ljubljana, 5. maja - Ekipi Salernitane in Venezie, ki se v elitni italijanski nogometni ligi borita za obstanek, sta odigrali zaostalo tekmo 20. kroga. Zmagala je prva z 2:1 in s tem prišla na 17. mesto, ki bi jo ob koncu sezone obdržalo med elito. Benečani pa so v vse težjem položaju na zadnjem mestu.