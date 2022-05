Špehar po disciplinski kazni že končal sezono

Ljubljana, 5. maja - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 33. krogu Prve lige Telemach igralcu Aluminija Dinu Špeharju naložil tri tekme kazni zaradi grobega starta in posledično rdečega kartona na obračunu v Domžalah. To pomeni, da zadnjeuvrščena ekipa z lestvice na Špeharja ne bo mogla računati do konca sezone.