Ob evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi v Ljubljani dogodki in preventivne aktivnosti

Ljubljana, 10. maja - Ob evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi v Društvu za zdravje srca in ožilja in Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo organizirajo aktivnosti in preventivne akcije, so sporočili iz navedenega društva. Med drugim bodo na Prešernovem trgu med 10. in 13. uro organizirali preventivne meritve in pohod od Tivolija do trga.