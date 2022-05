Zagotovljena sredstva za načrtovani Nobelov center v Stockholmu

Stockholm, 9. maja - Zagotovljena so sredstva za gradnjo načrtovanega Nobelovega centra v Stockholmu. Fundacija Erlinga Perssona ter Fundacija Knuta in Alice Wallenberg sta skupaj donirali 1,2 milijarde švedskih kron (približno 115 milijonov evrov) za izgradnjo centra za znanost, kulturo in dialog, ki bo stal ob glavnem prometnem križišču Slussen v Stockholmu.